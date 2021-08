Beim Einparken angerempelt

Eine 63-Jährige hat am Donnerstag während eines Einparkversuches ein anderes Auto beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 3000 Euro.

Beim Einparken hat eine 63-Jährige am Donnerstag in Neresheim ein anderes Auto beschädigt. Kurz nach 17 Uhr hat sie laut Polizei mit ihrem Ford Transit in der Hauptstraße einen Renault angerempelt, der dort geparkt war.

Es entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro. (pm)

