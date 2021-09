Totalschaden auf der B466 bei Neresheim

Ein 65-Jähriger verursachte den Unfall auf einer langen Geraden, als er Gegenverkehr bemerkte. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Auf der B466 bei Neresheim hat sich am Dienstag ein Verkehrsunfall mit Totalschaden ereignet. Gegen 11 Uhr befuhr ein 65-jähriger Dacia-Lenker die B466 in Richtung Großkuchen. Zu Beginn einer langen Gerade soll er laut Polizei zum Überholen eines Lastwagen angesetzt haben. Während des Überholvorgangs erkannte der 65-Jährige aber offensichtlich Gegenverkehr und zog sein Fahrzeug ruckartig auf die rechte Fahrspur. Hierbei streifte er den LKW und kam anschließend von der Straße ab, schanzte über einen Straßengraben und landete in einem angrenzenden Acker.

Hierbei entstand an dem Dacia Totalschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Der Schaden an dem LKW wird auf 1000 Euro geschätzt. Der 65-jährige Dacia-Lenker verletzte sich leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.