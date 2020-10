vor 17 Min.

Neues Tourenbuch über die Romantische Straße

Nördlingen liegt an der Romantischen Straße. In der Stadt sind bei Touristen nicht nur die Fachwerkhäuser beliebt.

Tipps und attraktive Stopps auf 76 Seiten. Auch der Abschnitt zwischen Dinkelsbühl und Donauwörth ist drin

Die Touristik-Arbeitsgemeinschaft Romantische Straße hat ein neues Tourenbuch „Für Entdecker und Genießer – Romantische Straße vom Main zu den Alpen“ aufgelegt, das in allen Tourist-Informationen und bedeutenden Sehenswürdigkeiten ausgelegt wird und in der Geschäftsstelle in Dinkelsbühl angefordert werden kann. Die 76 Seiten starke Ausgabe präsentiert die Romantische Straße von Würzburg bis Füssen in sieben Streckenabschnitten und bietet neben Porträts der Orte entlang der Route auch 150 ausgesuchte Tipps mit besonders attraktiven Stopps.

„Mit unserem neuen Tourenbuch sprechen wir vor allem Individualreisende mit Pkw, Cabrio, Wohnmobil und Oldtimer an, die damit Insider- und Geheimtipps in die Hand bekommen, die nicht bereits in allen anderen Broschüren stehen. Neu ist darüber hinaus, dass wir erstmals auch Sehenswürdigkeiten und Orte aufgenommen haben, die nicht in den 29 Orten zu finden sind, sondern entweder dazwischen oder nur kurz davon entfernt liegen. Das spiegelt sich auch im Untertitel ,Land an der Romantischen Straße’ wider“, sagt Jürgen Wünschenmeyer, Geschäftsführer der Touristik-Arbeitsgemeinschaft. Besonders herausgestellte Hinweise und Symbole wie „Das muss sein“ und „Highlight für Fotografen“ sowie Adressen und Websites der beschriebenen Orte macht das neue Tourenbuch der Romantischen Straße zu weit mehr als nur einer weiteren Tourismusbroschüre.

Außerdem kann jeder das Tourenbuch zu seiner persönlichen Erlebnisausgabe gestalten, indem er die am Ende eines jeden Streckenabschnitts befindlichen Notizseiten mit seinen eigenen Erfahrungen, Erlebnissen und Bewertungen ausfüllt. Dadurch entsteht ein individuelles Erinnerungsbuch, auf das man bei seinem nächsten Besuch der Romantischen Straße zurückgreifen kann. Auch für Freunde und Familienangehörige zum Nachlesen, Erinnern und für die eigene nächste Reiseplanung wird diese personalisierte Ausgabe zu einem wertvollen Informationsmittel.

Die sieben Streckenabschnitte führen von Würzburg nach Wertheim, von Wertheim nach Rothenburg ob der Tauber, von Rothenburg nach Dinkelsbühl, von Dinkelsbühl nach Donauwörth, von Donauwörth nach Augsburg, von Augsburg nach Schongau und von Schongau bis nach Füssen. Damit bekommen die Reisenden ein neues, informatives und personalisierbares Tourenbuch zur Hand. Weitere Informationen zur Romantischen Straße, ihren Orten, Übernachtungsmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten gibt es unter www. romantischestrasse.de. Hier kann auch das neue Tourenbuch angefordert werden. (pm)

