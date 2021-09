Nördlingen

420 Gramm Marihuana: Polizei fängt Paket für Nördlinger ab

Plus Mit den Drogen wollte ein Mann gegen seine Rückenschmerzen lindern, wie er sagt. Im Prozess in Nördlingen fällt nun das Urteil für den Mann, dem noch mehr vorgeworfen wird.

Von Nico Lutz

Die Beamten in der Poststelle in Ulm staunten sicherlich nicht schlecht, als sie im Dezember 2020 ein verdächtig riechendes Paket aufmachten. 420 Gramm Marihuana befanden sich in dem Päckchen, adressiert war die Sendung an einen Nördlinger. Doch der Adressat behauptet, die Drogen nicht bestellt zu haben. Doch es ist nicht der einzige Vorwurf.

