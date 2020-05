vor 36 Min.

Nördlingen: 88-Jährige nach Unfall im Krankenhaus

Eine 88-Jährige ist am Dienstag mit dem Fahrrad gestürzt. (Symbolbild)

Die genaue Unfallursache ist bisher ungeklärt. Es gibt noch einen weiteren Fall.

Zu gleich zwei Fahrradunfällen ist es in Nördlingen am Dienstag gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr in einem Fall eine 88-Jährige abends mit ihrem Fahrrad die Sonnenstraße entlang. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte die Frau alleinbeteiligt und zog sich dabei eine Oberschenkelfraktur zu. Sie wurde deshalb im Krankenhaus ärztlich versorgt.

In einem weiteren Fall stürzte am Dienstagmorgen eine 51-Jährige, die auf dem Radweg der Nürnberger Straße stadteinwärts fuhr. Auch dies geschah laut Polizeiangaben alleinbeteiligt. Die Frau musste mit leichten Kopfverletzungen im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. RN

