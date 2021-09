Nördlingen/Alerheim

vor 39 Min.

Neu-Abgeordneter Christoph Schmid: Der erste Tag im Bundestag

Plus Die beiden Rieser Ulrich Lange und Christoph Schmid sind in Berlin. Der Alerheimer Schmid spricht das erste Mal im großen Sitzungssaal. Der Nördlinger Lange vermisst Kollegen, mit denen er gut zusammengearbeitet hat

Von Martina Bachmann

Am Sonntag gewählt, am Dienstag schon in Berlin: Der neue SPD-Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid hat am Dienstag das erste Mal im großen Sitzungssaal des Deutschen Bundestags gesprochen. Allerdings tagte dort noch nicht das gerade erst gewählte Parlament, sondern „nur“ die SPD-Fraktion. Alle neuen Mitglieder stellten sich kurz vor – auch Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der in der vergangenen Legislaturperiode kein Bundestagsmandat gehabt hatte. Schmid berichtet, er selbst habe gesagt, dass er bislang den schönsten Beruf der Welt ausüben durfte: „bayerischer Dorfbürgermeister“.

