Alles Acryl: Wirnharter-Ausstellung in der Alten Schranne in Nördlingen

Der Amderdinger Dr. Alexander Wirnharter stellt in der Alten Schranne in Nördlingen Werke seiner vergangenen beiden Schaffensjahre aus.

Nach seiner umfassenden Retrospektive im Jahr 2019 stellt der ehemalige Amerdinger Zahnarzt Dr. Alexander Wirnharter bis Sonntag in der Alten Schranne in Nördlingen insgesamt dreißig Werke seiner vergangenen beiden Schaffensjahre aus.

Auf 600 Quadratmetern Ausstellungsfläche hat der Künstler sein Oevre aus vorwiegend gegenständlichen, figürlichen Bildern verteilt. Er verwendet dazu Motive aus Abbildungen, meist sind es Filmszenen oder eigene, selbst gemachte Fotos. Natürlich übernimmt er die Themen nicht eins zu eins, er verändert sie nach eigenen Vorstellungen, lässt scheinbar unwesentliche Details weg, vereinfacht, verändert Farben. Dabei entstehen vital pulsierende Farbflächen, überraschende Einblicke und faszinierende Konstellationen. „Als ich 2014 erstmals nach dreißig Jahren abstraktiver Malerei mit Motivbildern begonnen habe“, erzählt Alexander Wirnharter, „konnte ich mir nur schwer vorstellen, jemals so viel Spaß an dieser Art der Malerei zu haben“. Doch dieser Spaß ist sichtbar und in der Ausstellung deutlich zu spüren. Der Künstler arbeitet in Themenkreisen, Mensch/Tier beispielsweise, dem er in der aktuellen Schau viel Raum gibt. Da sind zum Beispiel Reiter zu sehen und es findet sich ein Senner mit seinem Pferd wieder.

Wirnharter-Ausstellung und der Nördlinger Schranne

Die künstlerische Ader steckt Wirnharter praktisch in den Genen, sein Vater war Kunstmaler. Seit seine Tochter im Herbst 2011 die Zahnarztpraxis in Amerdingen übernommen hat, widmet er sich ganz und gar seinen Hobbys. Neben der Malerei spielt er leidenschaftlich Klavier, Konzerte hat er bereits gegeben. Sogar die Corona-Krise hat einen kreativen Schub bei ihm ausgelöst: sozusagen zwangsweise „musste/konnte“ der Künstler mehr Zeit in seinem Atelier verbringen. Er benennt seine gegenständlichen Bilder, die abstrakten Werke lässt er (bis auf zwei Ausnahmen) bewusst unbetitelt, um den Betrachtern Raum für eigene Interpretationen zu lassen.

Ab und zu gibt er seinen Bildern auch einen dreidimensionalen Anklang, etwa wenn er Mikadostäbe wie zufällig platziert oder einen breiten, angetrockneten Flachpinsel samt Anmischbecher in seinem Motiv „vergisst“. „So werden Maluntensilien zum Bildbestandteil“, sagt Alexander Wirnharter, „was dem Bild eine reizvolle Dreidimensionalität verleiht“. Was die Betrachter nicht sehen, aber nach Ansicht des Künstlers eventuell spüren können, ist die Tatsache, dass er von Zeit zu Zeit abstrakte Bilder übermalt und so unter Umständen ganz neue Blickwinkel entstehen. „Es gibt Bilder mit bis zu fünf Übermalungen“, verrät er. Die meisten Bilder sind käuflich, auch wenn sich der Meister nicht allzu gerne von seinen Stücken trennt. Doch er baucht Platz, wie er schmunzelnd berichtet, er hat nicht vor, sich künstlerisch zur Ruhe zu setzen, nur aus dem „Verlust“ kann Neues entstehen. Die Ausstellung ist noch bis Sonntag zu sehen, jeweils von 9 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei, der Künstler während der ganzen Dauer anwesend.

Lesen Sie dazu auch