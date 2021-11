Ampel schaltet sich ab - Unfall mit 8000 Euro Schaden

Ein Unfall hat sich bei der Oskar-Mayer-Straße in Nördlingen ereignet. Laut Polizei hat sich eine Ampel abgeschaltet.

Ein Unfall hat sich am Mittwoch um 14.15 Uhr in Nördlingen an der Kreuzung Oskar-MayerStraße/Voltzstraße ereignet. Beide Unfallbeteiligte hätten angegeben, dass die Ampelanlage beim Überqueren auf Grünlicht geschaltet war, schildert die Polizei.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Ermittlungen haben laut Polizeiangaben ergeben, dass sich die Ampel zum Unfallzeitpunktabgeschaltet habe. Der Fahrer, der die Voltzstraße befuhr, hätte somit die Vorfahrt beachten müssen. Die Unfallbeteiligten wurden bei dem Unfall nicht verletzt. (pm)