Nördlingen

vor 21 Min.

An diesen Orten entstehen 300 neue Wohnungen für Nördlingen

Plus Innerhalb und außerhalb der Stadtmauer sollen in Zukunft neue Wohnungen entstehen. Ein Überblick über geplante Projekte – und eines, in das bald Mieter einziehen können.

Von Martina Bachmann

Angespannt ist der Immobilienmarkt in Nördlingen – und das schon seit Jahren. Wer ein neues Zuhause sucht, der muss viel Geduld aufbringen. Doch es wird in der nächsten Zeit auch viel gebaut in der Stadt, wie Sprecher Peter Schiele im Gespräch mit den Rieser Nachrichten sagt: Rund 300 neue Wohneinheiten sollen in Nördlingen entstehen. Wo wird das der Fall sein?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen