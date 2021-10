Auf den eigenen Freund eingeschlagen

Jetzt ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung.

Betrunken sind zwei Freunde in Nördlingen am Sonntag, gegen 3.25 Uhr, in einen Streit geraten. Dabei schlug ein 27-Jähriger einem 29-Jährigen ins Gesicht und verletzte ihn leicht, wie die Polizei berichtet.

Obwohl die Freunde an einer Strafverfolgung nicht interessiert sind, haben die Beamten Ermittlungen wegen einer Körperverletzung aufgenommen. (RN)