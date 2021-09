Bohrer eingesteckt: Ladendetektiv schnappt Dieb

Ein Mann wollte in Nördlingen drei Bohrer im Wert von 25 Euro klauen.

Drei Bohrer in einem Gesamtwert von knapp 25 Euro versuchte ein 58-Jähriger am Donnerstag aus einem Baumarkt in der Hofer Straße zu stehlen. Der Dieb hatte die Bohrer aus der Verpackung genommen und eingesteckt, berichtet die Polizei. Als er an der Kasse aber nur andere Artikel bezahlte, wurde er vom Ladendetektiv angesprochen. Der Mann erhält nun eine Anzeige. (pm)