Nördlingen

20:00 Uhr

Das Feuerbachquartett liefert einen fulminanten Auftritt ab

Plus Im Nördlinger Ochsenzwinger entfesseln die vier Musiker des Feuerbachquartetts einem wilden Ritt durch Rock- und Popmusik.

Von Michael Eßmann

Dem Zuhörer kommt es vor wie Zauberei. Von der Bühne erklingen wohlbekannte Lieder, die man so allerdings noch nie gehört hat. Die vier Musiker spielen ihre Instrumente aber mit einer Leichtigkeit und Freude, dass man fast den Eindruck gewinnt, es ist die reinste musikalische Magie, die das Feuerbachquartett in der Sommerhalle des Ochsenzwingers in Nördlingen entfesselt. Was macht ihre Musik so besonders?

