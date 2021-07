Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen

In der Region kam es zuletzt erneut zu Betrugsversuchen am Telefon. Die Polizei warnt eindringlich.

Der Polizei Nördlingen sind am Freitag zwei Anrufe mit vermutetem Betrugshintergrund mitgeteilt worden. Im ersten Fall wurde ein Mann aus Nördlingen von angeblichen Polizisten der Kripo Augsburg angerufen und ihm wurde mitgeteilt, dass in der Nachbarschaft eingebrochen sein soll und es wurde nachgefragt ob bei ihm alles in Ordnung sei. Der Angerufene erkannte den Betrugsversuch laut Polizeibericht sofort und legte auf. Im zweiten Fall wurde ein Mann in Deiningen von angeblichen Microsoft Mitarbeitern angerufen und es wurde verlangt, dass Zugriff auf seinen Computer gewährt wird, da dort angeblich ein Hacker Zugriff hatte. Auch dieser Mann erkannte den Betrugsversuch sofort und beendete das Gespräch. Schaden entstand nicht. Die Polizei warnt eindringlich vor derartigen Anrufen. Im Zweifelsfall wäre ein Rückruf bei der Polizei immer möglich. (pm)

