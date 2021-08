Die Stadtkapelle bietet Blasmusik wie aus dem Bilderbuch

Plus Der Nördlinger Stadtkapelle unter der Leitung von Armin Schneider ist im Ochsenzwinger anzumerken, wie sehr sie sich auf den ersten öffentlichen Auftritt gefreut hat.

„Die Sonne geht auf“ heißt der Marsch, mit dem die Stadtkapelle ihre Serenade auf der Freifläche des Ochsenzwingers eröffnete. Sofort waren alle Elemente der klassischen Blasmusik präsent: Ein fanfarenmäßig-martialischer Eingangsteil, ein schöner, hörnergetragener, choralhafter Mittelteil, überzwitschert von einer einsamen Flöte, und kräftige Tuttiklänge – Blasmusik wie aus dem Bilderbuch. Nur eines war nicht ganz optimal.