Die erste Gautanzprobe seit Ausbruch der Corona-Pandemie

Plus Die erste Gautanzprobe fand jetzt wieder im Nördlinger Klösterle statt. Die Vereine hoffen, die Tradition weitergeben zu können.

Gautanz und Schuhplatteln – seit 2019 war das aufgrund der Pandemie nicht mehr möglich. Um so erfreulicher war die Nachricht, dass endlich wieder eine Probe stattfinden konnte. Am Samstag haben Jürgen Müller, der Gauvorsteher aus Donauwörth, und die Vorsitzende des Nördlinger Trachtenvereins, Sandra Aschenbrenner, im Nördlinger Klösterle die erste Veranstaltung seit Ausbruch der Corona-Pandemie anbieten können. Teilgenommen haben um die 100 Tänzer und Tänzerinnen sowie Plattler aus den unterschiedlichsten Vereinen vom Ries über Schwarzenbruck bis aus Nürnberg.