18.05.2019

Nördlingen: Dieses Buch gewinnt

Erste Lesung in der Bundesstube

Das Siegerbuch ist gekürt: „Unsterblichkeit ist auch keine Lösung“ von Christian Tielmann hat bei der Aktion „Nördlingen liest ein Buch“ das Rennen gemacht. Zum Welttag des Buches Ende April starteten die Nördlinger Buchhandlungen Lehmann und Osiander sowie die Stadtbibliothek Nördlingen zum zweiten Mal nach 2017 die Aktion „Nördlingen liest ein Buch“. Wie berichtet wurden zum Auftakt in der Stadtbibliothek sechs Bücher vorgestellt, danach konnten die Nördlinger ihren Lieblingstitel wählen. Insgesamt haben 126 Personen abgestimmt. Mit 38 Stimmen hat die Mehrheit entschieden.

Kurz zum Inhalt des Buches: Im Jahr 2014 bringt der krisengeschüttelte Buchmarkt auch die Absätze der deutschen Klassiker Goethe und Schiller zum Sinken, deshalb werden die beiden Herren (265 und 255 Jahre alt) von Verleger Cotta auf eine Lesereise durch den Harz geschickt. Krönender Abschluss soll die Lesung des „Faust“ auf dem Brocken sein. Nur widerwillig lässt sich Goethe darauf ein. Ärgerlich, dass Kollege Schiller ihm im Umgang mit verspäteten ICEs, desinteressierten Schülern und der attraktiven mitreisenden Buchhändlerin immer eine Nasenlänge voraus zu sein scheint. Und schließlich mit neuen Ideen zum Höhenflug ansetzt.

Nachdem der Titel nun gewählt ist, freuen sich die Veranstalter Lehmann und Osiander, sowie die Stadtbibliothek Nördlingen auf die Lesungen, die bis Juli geplant sind.

Die erste Lesung wird am Dienstag, 28. Mai, um 19 Uhr in der Bundesstube des Rathauses stattfinden. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung erforderlich. Entweder in der Bibliothek, per Telefon unter 09081/84300 oder per Mail an noerdlingen.liest@noerdlingen.de. Die weiteren Termine und Lesungsorte werden noch bekannt gegeben, so eine Pressemitteilung der Stadtbücherei. (pm)

