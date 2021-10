Dramatischer Wasser-Rückgang im Ries

Plus Die Ederheimer Quellen schütten nur noch knapp halb so viel Wasser, als noch 2018. Darüber muss man sprechen - und Konsequenzen ziehen, meint RN-Redaktionsleiterin Martina Bachmann.

Beunruhigend ist ein Wert, der diese Woche bekannt wurde: Die Ederheimer Quellen schütten 45 Prozent weniger Wasser als noch 2018. Dass die Stadtwerke Nördlingen reagieren und einen Trinkwasserbrunnen bauen, ist zwar richtig. Doch das darf nicht die einzige Reaktion sein.