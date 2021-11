Nördlingen

vor 32 Min.

Dramatisches Ensemble bringt himmlische Diva auf die Bühne

Brilliert als Marlene Dietrich in „Engel auf Erden“: Clarissa Hopfensitz.

Plus Clarissa Hopfensitz brilliert als „Engel auf Erden“. In einer Show des Dramatischen Ensembles in Nördlingen zeichnet sie das Leben von Marlene Dietrich nach.

Von Toni Kutscherauer

Zahllose Mythen und Legenden ranken sich um das bewegte Leben von Marlene Dietrich, sie gilt als eine der letzten großen Diven. Clarissa Hopfensitz, Schauspielerin, Sängerin, Autorin und Regisseurin mit Nördlinger Wurzeln, hat der Hollywood-Ikone nun eine Hommage gewidmet. „Engel auf Erden – eine Diva kehrt zurück“ lautet der Titel der Musical-Show, die für das Dramatische Ensemble im Stadtsaal Klösterle aufgeführt wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .