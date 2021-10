Einem Tourist in Nördlingen wird Koffer mit Reisepass gestohlen

Der Mann soll sein Gepäckstück nur schnell an einer Tankstelle abgestellt haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein Tourist hat sich in Nördlingen an die Polizei gewandt, weil an der OMV-Tankstelle in der Augsburger Straße sein Koffer gestohlen worden ist. Wie die Polizei berichtet, stellte der 23-Jährige das Gepäckstück am Montagnachmittag gegen 14 Uhr für einen Augenblick bei der Tankstelle ab. Diesen Moment soll ein bislang unbekannter Täter ausgenutzt und den Koffer entwendet haben. In dem Koffer befanden sich wichtige Unterlagen des Geschädigten, insbesondere dessen Reisepass.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dieser Tat oder dem Verbleib des Koffers und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (pm)