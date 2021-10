Erkan & Stefan: Humor oft unter der Gürtellinie

Plus Das Duo Erkan und Stefan tritt im Nördlinger Stadtsaal Klösterle auf. Die Zuschauer sind vom zweiten Auftritt der beiden seit Ausbruch der Pandemie begeistert.

Das aus dem Kino bekannte Comedy-Duo Erkan und Stefan ist am Samstagabend in Nördlingen im voll besetzten Stadtsaal aufgetreten. Die beiden präsentierten ihr neues Show-Programm mit dezidiert niveaulosen Witzen zu den verschiedensten Themen unserer Gegenwart, aber zum Gefallen des jungen Publikums.