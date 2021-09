Fahrrad in Nördlingen gestohlen

Ein schwarzes Fahrrad wurde am Sonntag in Nördlingen entwendet. Die Polizei ist den Tätern bereits auf der Spur.

In der Bürgermeister-Reiger-Straße in Nördlingen ist am Sonntag ein schwarzes Fahrrad entwendet worden. Eine Videokamera hat die Tat aufgezeichnet, laut Polizei konnten die Beamten die jugendlichen Täter identifizieren. Das Rad hat nach Angaben des Geschädigten einen Wert von rund 50 Euro. (pm)

Lesen Sie dazu auch