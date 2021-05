Nördlingen

Fehlerhafte Inzidenz im Landkreis Donau-Ries: Sternekoch ist wütend

Plus Am Mittwoch überschreitet die Inzidenz im Landkreis Donau-Ries die 100er-Grenze, Lockerungen rücken in die Ferne. Nur einen Tag später sackt sie plötzlich auf 74,7 ab. Doch diese Zahl ist falsch.

Von Martina Bachmann

Nur ein einziger Tag reichte aus, um Sternekoch Jockl Kaiser von Meyers Keller in Nördlingen das Pfingstgeschäft zu ruinieren: Am Dienstag kletterte der Inzidenzwert im Landkreis Donau-Ries auf 105,4. Und dass drei Tage, nachdem der Wert unter 100 gelegen hatte. Aber nur, wenn diese Grenze an fünf Tagen in Folge nicht überschritten wird, dürfen Restaurants wieder Gäste im Außenbereich verwöhnen. Am Mittwoch nun lag der Wert wieder unter 100 - genauer gesagt bei 74,7. Kaiser ist sauer, fordert neue Regeln für Gastronomen. Dazu kommt: Der niedrige Inzidenzwert kommt nur durch einen Fehler zustande.

