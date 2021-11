Forschung veröffentlicht: Was die Physikatsberichte im Landkreis Donau-Ries erzählen

Plus Physikatsärzte waren die Vorläufer der heutigen Amtsärzte. In Nördlingen wurden Forschungsergebnisse über Berichte deren Arbeit vorgestellt.

In einer großzügig angelegten Aktion ist das Team um den seit Anfang des Jahres amtierenden Bezirksheimpfleger Christoph Lang seit 29. Oktober 2021 damit beschäftigt, die sieben ehemaligen königlich bayerischen Landgerichtsorte im Donau-Ries-Kreis aufzusuchen und die neueste regionalgeschichtliche Forschungsarbeit zu präsentieren: „Volks- und landeskundliche Beschreibungen aus dem Landkreis Donau-Ries – Die Physikatsberichte der Stadt- bzw. Landgerichte Donauwörth, Monheim, Nördlingen, Oettingen, Rain, Wallerstein und Wemding (1858-1861).“