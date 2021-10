Rieserin gewinnt Buchpreis auf der Frankfurter Buchmesse

Plus Auf der Frankfurter Buchmesse wird ein Preis für das Beste im Eigenverlag produzierte Buch vergeben. Sabrina Milazzo holt in einer Sparte Kinder- und Jugendbuch den ersten Platz.

Die Frankfurter Buchmesse ist auch die Zeit der Buchpreise. Am vergangenen Samstagabend verlieh auch der Verband der Selfpublishingautoren seinen Buchpreis. Auf der „Shortlist“ der diesjährig nominierten Bücher befand sich auch das Werk der Nördlinger Autorin Sabrina Milazzo. Unter 1138 Einsendung hat sie es in die Runde der letzten drei Werke im Bereich Kinder- und Jugendbuchpreis geschafft. Wer ist Sabrina Milazzo und worüber hat sie geschrieben?