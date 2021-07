Hilferufe beim Supermarkt: 47-Jähriger quetscht sich die Hand

Ein 18-Jähriger hat die Hilferufe in Nördlingen gehört und verständigte die Einsatzkräfte.

Ein 47-Jähriger hat sich am Dienstag bei Ladearbeiten in einem Nördlinger Verbrauchermarkt die Hand eingequetscht. Beim Aufladen geriet die rechte Hand zwischen Ladeachse und dem Stapler, teilt die Polizei mit. Der Mann konnte durch Rufe im Gebiet An den Langenwiesen auf sich aufmerksam machen, so dass ein 18-Jähriger zu Hilfe kam und Rettungskräfte verständigte.

Der Mann kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus und wurde dort behandelt. (pm)

Lesen Sie dazu auch