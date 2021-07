Impfaktion: Nur sechs Bürger wollen zum "Astra Day"

Plus Im Nördlinger Impfzentrum sollte es eigentlich einen „Astra Day“ geben. Rund 250 Dosen sollten verimpft werden. Doch die Resonanz auf das Impfangebot mit Astra Zeneca ist gering.

Endlich mehr Impfstoff: Im Nördlinger Impfzentrum sollte es am vergangenen Samstag eigentlich einen sogenannten „Astra Day“ geben. Bürger aus der Region hatten die Möglichkeit, sich beim Bayerischen Roten Kreuz via Email zu melden, um einen Termin für eine Impfung mit Astra Zeneca zu vereinbaren. Das taten aber nur sechs Personen.