Junge KTV-Ries-Turner liefern bei den bayerischen Meisterschaften ab

Plus Fünf junge Sportler der KTV Ries holen bei den bayerischen Meisterschaften in der Gesamtwertung den 7. Platz. Manche zeigen neu erlernte Elemente.

Bei den bayrischen Meisterschaften in Pfuhl haben sich mit Luke Kattner, Adrian Groß, Simon Böhm, Henri Hahn und Georg Kirner gleich fünf Leistungsturner der KTV Ries qualifizieren können. Was haben sie alles gezeigt?