Nördlingen

07:00 Uhr

Kinder kreieren Streetart in der Nördlinger Fußgängerzone

Reges Treiben in der Fußgängerzone.

Plus Grundschulkinder ziehen mit Straßenmalkreide los und schmückten die Nördlinger Fußgängerzone mit Aliens, Regenbögen und Blumen.

Von Ann-Kathrin Wanger

In der Nördlinger Innenstadt wurde es am Montagvormittag laut und voll. Rund 200 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Mitte mit Außenstelle Baldingen suchten sich einen Platz in der Fußgängerzone. Die zwölf Klassen verteilten sich auf dem Marktplatz, vor der Schranne und der Sparkasse bis hin zum Samocca. Bepackt waren sie mit Rucksäcken, Sitzkissen und Handschuhen, die sie für ihre Streetart-Projekte benötigten. Die Lehrerinnen teilten die Straßenmalkreide aus.

