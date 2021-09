Kradfahrer in Nördlingen ohne erforderlichen Führerschein unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch wurde ein 26-jähriger Kradfahrer aufgehalten. Für sein Motorrad hatte er nicht den richtigen Führerschein.

Die Polizei hat am Mittwoch in Nördlingen einen 26-Jährigen aufgehalten, der nicht mit der erforderlichen Fahrerlaubnis unterwegs gewesen ist. Gegen 23 Uhr geriet der Mann laut Polizei in eine Verkehrskontrolle in der Nürnberger Straße, für sein Motorrad hatte er jedoch nicht die erforderliche Führerscheinklasse A, der Täter konnte nur die Klasse A2 vorzeigen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann erhält nun eine Strafanzeige. (pm)

