Mann fährt mittags mit 1,5 Promille

Ein 26-Jähriger ist am Montag unter Alkoholeinfluss Auto gefahren. Bereits mittags hatte der Mann laut Polizei 1,5 Promille.

Ein Mann ist am Montag in Nördlingen unter Alkoholeinfluss Auto gefahren. Um 12.30 Uhr wurde der 26-Jährige in der Augsburger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten nach eigenen Angaben fest, dass der Mann vor der Fahrt Alkohol konsumiert hatte.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Aufgrund des hohen Alkoholwertes musste der junge Mann seinen Führerschein auch gleich abgeben. Er erhält nun eine Strafanzeige. (pm)