Mann fährt unter Drogeneinfluss Auto

Ein Autofahrer hat in Nördlingen bei einer Kontrolle Anzeichen von Drogenkonsum gezeigt.

Ein Mann ist laut Polizeiangaben nach dem Konsum von Drogen Auto in Nördlingen gefahren. Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagnachmittag in der Bürgermeister-Reiger-Straße seien bei einem 22-jährigen Pkw-Fahrer Anzeichen für Drogenkonsum festgestellt worden, so die Beamten.

Ein freiwilliger Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht, so dass die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der junge Mann muss nun ebenfalls mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen. (pm)