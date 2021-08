Mann steckt mehrere Baumarktartikel ein

Ein Mann wird in einem Baumarkt beim Stehlen beobachtet und darauf angesprochen. Was ihn jetzt erwartet.

Ein Mann ist in einem Baumarkt in Nördlingen beim Stehlen erwischt worden. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete der Ladendetektiv des Fachgeschäfts einen 53 jährigen Mann dabei, wie er diverse Waren aus dem Regal entnahm, die Verpackung entfernte und anschließend die Artikel im Wert von 63 Euro in seine Taschen steckte. An der Kasse bezahlte er lediglich einen geringen Betrag. Den Mann erwartet eine Strafanzeige und Hausverbot für den Baumarkt. (pm)