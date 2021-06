Motorradfahrer stößt mit Auto zusammen

Ein Mann auf einem Motorrad hat am Donnerstag einen Unfall verursacht. Er musste im Krankenhaus behandelt werden.

Ein 21-jähriger Motorradfahrer hat am Donnerstag einen Unfall in Nördlingen verursacht. Beim Abbiegen in die Baldinger Straße soll er laut Polizei den ihm entgegenkommenden Pkw-Fahrer übersehen haben und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Der Motorradfahrer erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro. (pm)

