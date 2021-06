Nördlingen

22.06.2021

Nördlinger Experte gibt Tipps für Artenvielfalt im eigenen Garten

Plus Das AELF machts vor: So kann in den heimischen Gärten Artenvielfalt unterstützt werden. Dabei können Kleinigkeiten schon viel bewirken.

Von Lisa Gilz

Wild und ungebändigt wuchern Disteln, Mohn, Wiesensalbei und Weißklee auf dem Außengelände des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Nördlingen. Zwischen den hohen Gräsern stehen halbierte Baumstämme, in die Löcher gebohrt wurden, um Insekten Unterschlupf zu bieten. In den Bäumen hängen Vogelhäuser. Ein Steinbeet aus regionalen Sedimenten und wärmeliebenden Trockengewächsen bietet kleinen Reptilien einen Platz zum Sonnen. Mit der Gestaltung des Gartens will das Amt vormachen, was an anderen Stellen und insbesondere in den privaten Gärten noch möglich ist: wie mit einfachen Änderungen Flora und Fauna positiv beeinflusst werden können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

