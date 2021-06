Nördlingen

Nördlinger Kantorei probt seit 15 Monaten erstmals wieder

Plus Kantorei von St. Georg in Nördlingen hat erstmals seit 15 Monaten wieder geprobt. Ab Sommer würde der Chor gerne wieder Gottesdienste begleiten.

Die Kantorei St. Georg probt wieder, wenn auch unter ungewohnten Bedingungen. Rund 40 Sängerinnen und Sänger trafen sich Anfang der Woche in der Nördlinger St. Georgskirche, um sich vierstimmig an Segensliedern, Kanons und gängigen Kirchenliedern zu versuchen. „Unser oberstes Ziel ist, die Stimme wieder in Schwung zu bringen“, sagt Kirchenmusikdirektor Udo Knauer. „Nach dieser langen Probenpause können wir nicht anknüpfen, wo wir im März 2020 aufgehört haben. So arbeiten wir erst einmal an der Stimmbildung und am Chorklang.“

