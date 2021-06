Nördlingen

06.06.2021

Prozess: Mann beauftragt Zimmerei, kann aber 44.000 Euro nicht zahlen

Plus Ein Mann aus Nördlingen muss sich wegen Betrugs verantworten. Doch auch eine Beleidigung ist Teil der Verhandlung. Grund war ein Rieser, der seine Frau betrog.

Von Matthias Link

Wer Handwerker bestellt, sollte sie auch bezahlen können. Weil ein Mann mittleren Alters aus Nördlingen im Mai 2019 seine Zahlungsfähigkeit nur vorspiegelte, als er eine Zimmerei aus dem Landkreis Ansbach mit Arbeiten an seinem Haus im Wert von rund 44.000 Euro beauftragte, hat er sich vor dem Amtsgericht in Nördlingen verantworten müssen. Welche Strafe hat er bekommen? Und was hat es mit der angeblichen Beleidigung auf sich?

Themen folgen