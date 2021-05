Unfall auf der B 25: Zweiradfahrer verletzt

Ein Mann kommt vom Heuweg und will auf die Bundesstraße einbiegen. Dabei übersieht er einen anderen Verkehrsteilnehmer.

An der Einmündung des Heuwegs zur B 25 hat sich am Mittwochabend ein Unfall ereignet. Wie die Polizei Nördlingen berichtet, wollte der Fahrer eines Kleintransporters von Reimlingen kommend nach links in Richtung Nördlingen auf die B 25 einbiegen.

Zweiradfahrer kam aus Richtung Heutal

Dabei übersah er einen aus Richtung Heutal kommenden Zweiradfahrer, der die B 25 in Richtung Reimlingen überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Leichtkraftrades leicht verletzt. Er wurde ins Krankenhaus Nördlingen gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 5000 Euro. (pm)

