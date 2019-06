vor 17 Min.

Nördlingen: Rosenmarkt am Rathaus

24 Aussteller kommen ins Ries

Der 18. Nördlinger Rosenmarkt findet am Samstag, 8. Juni, in Nördlingen statt. Organisator und Initiator Friedrich Eberhardt hat 24 Aussteller eingeladen, ihre sehenswerten Produkte anzubieten. Der Rosenmarkt soll am Karl-Schlierf-Platz und zwischen Rathaus und Leihhaus eine hohe Qualität bieten, wie die Stadt mitteilt. Die Aussteller geben Tipps und Hinweise für die Besucher. Vorführungen zur Rosenveredelung sind ebenso vorgesehen, wie Rosenberatung auch zu Rosenkrankheiten und floristische Vorführungen. Wie in den letzten Jahren wird der Markt am Samstag um 9 Uhr durch Oberbürgermeister Hermann Faul und Rosenkönigin Karina eröffnet. Im Gewölbe des Rathauses präsentieren die Bonsaifreunde Donau-Ries ihre Gewächse. Der Eintritt zu der Ausstellung im Rathausgewölbe ist frei und ergänzt den Rosenmarkt im Herzen der Altstadt. (pm)

Themen Folgen