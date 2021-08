Nördlingen

17:30 Uhr

Selbstgebaute Waffen in Nördlingen gefunden: „Damit kann man einen Kopf spalten“

Plus Mitarbeiter der Stadt Nördlingen finden zwei selbstgebastelte Waffen in einem Beet. Die sind gefährlich, die Polizei sucht nach dem Besitzer und nimmt entsprechende Hinweise auf.

Ein bisschen brauner Dreck klebt an der Spitze des Metalls. Vielleicht kein Wunder, da es ja auch in einem Rosenbeet gefunden wurde. Doch das, was der Nördlinger Polizeichef in der Hand hält, ist nicht wirklich ein Gartenwerkzeug – sondern eine selbstgebastelte Waffe. Was ist dazu bislang bekannt?

