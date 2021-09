Streifunfall bei Löpsingen: Drei Fahrzeuge beschädigt

Bei Löpsingen haben sich ein Motorrad und ein Auto gestreift, ein drittes Fahrzeug wurde zusätzlich beschädigt.

Ein Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad hat sich am Mittwoch auf der B466 bei Löpsingen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, streiften sich die beiden Fahrzeuge gegen 15.30 Uhr an den Außenspiegeln. Die Lenker fuhren anschließend an den Fahrbahnrand und einigten sich wohl. Später stellte ein Autofahrer, der zum Unfallzeitpunkt hinter dem Motorrad fuhr, ebenfalls einen Schaden an seinem Wagen fest. Verursacht wurde dieser laut den Beamten in Nördlingen durch umherfliegende Fahrzeugteile während des Zusammenstoßes. Die Beteiligten des Unfalls werden deshalb gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 09081/2956-0 zu melden. (pm)

