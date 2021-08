U13 des FC Bayern zu Gast in Nördlingen

FC-Bayern-Besuch im Rieser Sportpark in Nördlingen mit kleinem Rahmenprogramm.

Der FC Bayern München kommt in den Rieser Sportpark nach Nördlingen. Die Rede ist von der U13 des FCB, die am Sonntag, 22. August, um 13 Uhr gegen die U14 des TSV Nördlingen spielen wird. Der FC Bayern spielt mit seiner U13 in der Förderliga Bundesliga/NLZ-Runde gegen den TSV 1860 München, FC Ingolstadt 04, FC Augsburg und weitere bayerische Vereine mit Profimannschaften.

Neben dem Spiel wird es ein kleines Rahmenprogramm geben, beispielsweise mit Torwandschießen mit kleinen und großen Gewinnen, zur Verfügung gestellt vom FC Bayern und Varta (Rucksack, signiertes Trikot als Hauptgewinn).