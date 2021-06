Unbekannter stiehlt Herrenrad

Ein Unbekannter stiehlt ein Herrenrad, das an der St. Georgs Kirche in Nördlingen abgestellt wurde. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Täter hat ein Fahrrad gestohlen, das an einer Kirche in Nördlingen stand. Wie die Polizei mitteilt, wurde das blaue Herrenfahrrad der Marke Kettler in der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, am Rübenmarkt entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09081/29560. (pm)

