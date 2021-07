Nördlingen

09:15 Uhr

Unbekannter zündet Mülltonnen an

Ein Unbekannter zündet in Nördlingen zwei Mülltonnen in einer Nacht an. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat zwei Mülltonnen in Nördlingen angezündet. Wie die Polizei mitteilt, brannte am Mittwoch gegen 1.45 Uhr eine Mülltonne in der Ulmer Straße, die durch die Feuerwehr gelöscht werden musste. Gegen 3.45 Uhr brannte eine weitere Mülltonne in der Bozener Straße, die von den Anwohnern aber selbst gelöscht werden konnte. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Täter und nimmt diese unter der Telefon 09081/29560 entgegen. (pm)

