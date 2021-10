Nördlingen

06:00 Uhr

Versuchter Missbrauch: Nördlinger Richter verurteilt 35-Jährigen

Wegen versuchten sexuellen Missbrauchs an einer Minderjährigen musste sich ein 35-Jähriger vor dem Amtsgericht in Nördlingen verantworten.

Plus Ein Mann soll dreimal versucht haben, ein elfjähriges Mädchen sexuell zu missbrauchen. Der Angeklagte beschreibt vor Gericht ein familiäres Verhältnis.

Von Lisa Gilz

Er soll ihr mindestens dreimal ans Bein und in Richtung Intimbereich gefasst haben, als sie bei ihm und seiner Ehefrau zu Besuch war: Wegen versuchten sexuellen Missbrauchs an einer Minderjährigen musste sich ein 35-Jähriger vor dem Amtsgericht in Nördlingen verantworten. Die Vorfälle sollen sich zwischen 2016 und 2018 ereignet haben. Beim ersten Missbrauchsversuch war das mutmaßliche Opfer elf Jahre alt.

