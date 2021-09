Vier beschädigte Autos bei Unfall nahe Oettingen

Zwischen Oettingen und Auhausen hat eine 52-Jährige einen Auffahrunfall verursacht, vier Autos wurden beschädigt.

Bei einem Auffahrunfall am Montag in der Nähe von Oettingen sind vier Autos beschädigt worden. Laut Polizeibericht ist ein 19-Jähriger am Morgen auf der Staatsstraße zwischen Auhausen und Oettingen gefahren. Beim Versuch in Richtung Wachfeld links abzubiegen, musste er wegen des Gegenverkehrs anhalten. Die hinter ihm fahrende 29-Jährige erkannte die Verkehrssituation noch rechtzeitig und hielt ebenfalls an. Jedoch reagierte eine nachfolgende 52-jährige Autofahrerin zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der 29-Jährigen auf, dieses wurde durch den Aufprall auf das Auto des 19-Jährigen geschoben.

Zudem wurde ein Fahrzeug im Gegenverkehr beschädigt, weil es von Fahrzeugteilen getroffen wurde. Keiner der Beteiligten wurde verletzt, es entstand aber ein Sachschaden von rund 30.800 Euro, wie die Beamten in Nördlingen mitteilen. Die Feuerwehren Auhausen und Westheim mussten mit circa 30 Einsatzkräften ausrücken. (pm)

