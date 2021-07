Nördlingen

10:23 Uhr

Zeugen gesucht: Unbekannter spannt dünnen Draht im Stadtmauerdurchgang

An einem Durchgang der Nördlinger Stadtmauer hat ein unbekannter Täter einen Draht gespannt. Die Polizei such nach dem Vorfall am Dienstag nach Zeugen.

Das hätte für Fahrradfahrer oder Kinder gefährlich enden können. Am Dienstag wurde in Nördlingen ein dünner Draht am Durchgang der Stadtmauer zwischen Alter Bastei und Frickhinger Anlagen gespannt. Passanten verhinderten Schlimmeres.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag beim Durchgang durch die Stadtmauer, zwischen Basteigasse und Am Hohlen Schänzle, einen ca. 0,7 Millimeter starken Draht gespannt. Der Draht wurde an den Aufnahmeösen für die Stadttore in einer Höhe von etwa einem halben Meter gespannt. Zum Glück, so berichtet die Polizei, erkannten Fußgänger gegen 13.45 Uhr den Draht und warnten herannahende Radfahrer, so dass ein Unfall verhindert werden konnte. Gegen den Täter wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Die Polizei Nördlingen bittet deshalb dringend um Zeugenhinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (pm)

Themen folgen