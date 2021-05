Nördlingen beteiligt sich an Wettbewerb

Stadt profitiert seit Jahrzehnten von der Städtebauförderung

Die Stadt Nördlingen hat sich beim Bayerischen Landeswettbewerb, der unter dem Motto „Gemeinsam Orte gestalten“ steht, beworben. Im Jahr 2021 feiert die bayerische Städtebauförderung ihr 50-jähriges Bestehen. Das sei der Anlass für die Auslobung des Wettbewerbs, so eine Pressemitteilung der Stadt. Sie verweist mit zwei Plakaten auf die seit 50 Jahren erfolgreich praktizierte Städtebauförderung in Nördlingen. Anlässlich des Tages der Städtebauförderung am morgigen Samstag, 8. Mai, werden die Plakate im Schaukasten der Stadt am Hotel Sonne im Zeitraum 6. bis 16. Mai aushängen und können dort angesehen werden.

„Seit Beginn der Städtebauförderung in Bayern befindet sich Nördlingen im Förderprogramm und kann auf eine Vielzahl von erfolgreich umgesetzten Maßnahmen zurückblicken“, erläutert Oberbürgermeister David Wittner. „Seit 1971 sind für eine Vielzahl an baulichen Maßnahmen finanzielle Hilfen von Bund und Land für Nördlingen bereitgestellt worden. Von circa 41 Millionen Euro an förderfähigen Kosten wurden Finanzhilfen von knapp 27 Millionen Euro bewilligt.“

Wittner verweist beispielsweise auf die Schaffung einer durchgängig geschlossenen Fußgängerzone, den Kauf und die Sanierung des Bahnhofsgebäudes, den Wemdinger Tunnel oder die Flächenentsiegelung durch die Kneipp-Anlage im Gerberviertel. Stadtbaumeister Hans-Georg Sigel ergänzt: „Mit den ersten vorbereitenden Untersuchungen 1971 und den folgenden Ausweisungen von Sanierungsgebieten innerhalb der Altstadt wurde schon seit 50 Jahren das Ziel ‚Innen vor Außen’ als grundlegende städtebauliche Strategie festgelegt und konsequent bis zur heutigen Zeit umgesetzt.“ Begleitend zu den Sanierungsgebieten wurden das Einzelhandelskonzept, das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept „Nördlinger Dialog 2020“, aber auch eine Vielzahl an Städtebau- und Architektur-Wettbewerben initiiert und durchgeführt.

Mit dem Landeswettbewerb „Gemeinsam Orte gestalten“ würdigt das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr besonders gelungene städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in ganz Bayern. (pm)