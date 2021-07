24-Stunden-Schwimmen: Rekord liegt bei 37 Kilometern

Beim 24-Stunden-Schwimmen im Nördlinger Freibad sorgt einer der ältesten Teilnehmer für die Rekordmarke von über 37 Kilometern.

Das erste 24-Stunden-Schwimmen fand am vergangenen Wochenende im Freibad auf der Marienhöhe statt. Aufgrund des mäßigen Wetters wurde das ursprüngliche Ziel von 645 Kilometern (Luftlinie Nördlingen – Partnerstadt Riom) zwar nicht erreicht, aber die geschwommenen 423 Kilometer stellen ein mehr als respektables Ergebnis dar.

„Besonders freuen mich die Kombination aus ehrenamtlichen Engagement der DLRG und des Schwimmvereins, der sportliche Ehrgeiz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie der Bezug zur Städtepartnerschaft Nördlingen – Riom. Diese bilden einen stimmigen Dreiklang und waren Grundgerüst für das 24-Stunden-Schwimmen“, zeigte sich Oberbürgermeister David Wittner beeindruckt von der Veranstaltung im Rahmen von „Nördlingen bewegt Dich“.

Bis aus Marktredwitz reiste der spätere Streckensieger in der Altersklasse Ü60 Peter Bareuther an. Er schwamm bis auf kurze Unterbrechungen 24 Stunden am Stück und kam am Ende auf fast 38 Kilometer.

„Einzigartige Atmosphäre auf der Marienhöhe“

„Es war eine wunderbare sportliche Veranstaltung mit tollen Schwimmerinnen und Schwimmern. Es herrschte eine einzigartige Atmosphäre hier bei uns auf der Marienhöhe und das Schwimmbecken war durchgängig besetzt“, resümierte der Leiter der städtischen Bäder, Martin Gruber.

Die einzelnen Streckensieger: Altersklasse Ü60: Peter Bareuther, Marktredwitz, 37,2 Kilometer. – Altersklasse 18 bis 60 Jahre: Sabrina Leidel, 19 Kilometer. Altersklasse 7 bis 17 Jahre: Pia Schweier, 2 Kilometer. – Altersklasse 0 bis 6 Jahre: Michaela Dreher, 0,5 Kilometer. (pm)