Nördlingen und das Ries: Das große ABC des Jahres 2020

Plus Sehen Sie hier unser Kaleidoskop der vergangenen zwölf Monate von A wie Applauskurve bis Z wie Zwingerclub. Q, X und Y haben wir übrigens auch.

Von Robert Milde

A wie Applauskurve. Die Kreisstraße DON 16 südöstlich von Großsorheim ist bei Besitzern von schnellen Motorrädern und aufgemotzten Pkw wegen einer scharfen Haarnadelkurve sehr beliebt. Den als Zuschauertribüne genutzten dortigen Parkplatz hat die Polizei dieses Jahr dicht gemacht.

B wie Biergarten. Kontaktersatz für viele ausgefallene Veranstaltungen. In Nördlingen Wiedereröffnung von Rotochsenkeller und Riesling-Garten, Neueröffnung von Hirschgarten. Prost!

C wie Corona. Unwort des Jahres. Böses Virus, das ganze Urlaubsorte und Gastwirtschaften lahmlegt, Familienfeiern verhindert, Städte und Landkreise in grüne, gelbe, rote und dunkelrote einteilt. Nicht zu verwechseln mit einem gleichnamigen Getränk.

D wie Deiningen. Nach zwei Jahren Baustelle ist die Hauptstraße Mitte dieses Jahres fertiggeworden. 2021 folgen Kanalarbeiten und übernächstes Jahr die DON 7. Läuft wohl auf D wie Dauerbaustelle hinaus.

E wie Egerviertel. Die künftige Nutzung des Geländes der ehemaligen Ankerbrauerei in Nördlingen hat sich zum Dauerthema entwickelt. Prognose: Bis zu einem Kompromiss läuft noch viel Wasser die Eger hinunter.

F wie Fußball. Findet in Corona-Zeiten praktisch nicht statt, weil das Virus quasi Stammspieler sei, sagt die Politik. Es sitze nicht mal auf der Auswechselbank, sagen die Sportvereine.

G wie Güllemord-Prozess: Bewegte deutschlandweit Menschen

G wie Güllemord-Prozess. Ein Dreivierteljahr lang versucht das Landgericht Augsburg, Licht ins Dunkel um den mysteriösen Tod einer 51-jährigen Landwirtin aus Birkhausen zu bringen. Am Ende wird der Angeklagte wegen Totschlags zu dreizehneinhalb Jahren Haft verurteilt. Seine Verteidiger legen Revision beim Bundesgerichtshof ein. Das kann dauern.

H wie Hermann Faul. 14 Jahre lang Nördlinger Oberbürgermeister. Die Corona-Pandemie verhindert seit seinem Ausscheiden aus seinem erklärten Lieblingsamt am 30. April immer noch eine würdige Verabschiedung. Geht bis dahin viel mit dem Hund Gassi.

I wie Innenstädte. Bluten durch die Corona-Pandemie aus. Die Einheimischen sollen zu Hause bleiben, Touristen kommen erst gar nicht. Durchhalten bis zu den Massenimpfungen, lautet die Devise.

J wie Jura. Ist schuld dran, dass unser Kollege Philipp Wehrmann uns Ende Oktober verlassen hat, um ein J-Studium zu beginnen. Ein zusätzlicher V war notwendig, um ihn für eine Übergangszeit zu ersetzen.

K wie Kommunalwahl. Alle sechs Jahre Großkampftag im ganzen Landkreis. Auszählen geht schneller als in den USA, aber Merkwürdigkeiten à la Trump gibt es auch hierzulande. In Hohenaltheim kommt ein Bürger in die Stichwahl, der gar nicht als Kandidat aufgestellt war. Zum Sieger hat er sich allerdings nicht erklärt.

L wie Lockdown. Eingeführt, um C einzudämmen. Auch als Version „light“ nicht sonderlich beliebt, insbesondere bei Sportvereinen, Gastwirten, Hoteliers und Fitnessstudios.

M wie Mund-Nase-Schutz. Wichtigstes Utensil unserer Zeit. Gibts in zahllosen Ausführungen, waschbar oder Einweg, Baumwolle oder Filz, bunt oder einfarbig. Einziges Mode-Untensil, das teuer werden kann, wenn man es nicht trägt.

Seit diesem Jahr wissen wir, warum das NÖ-Kennzeichen ausgerechnet in Donauwörth nachgefragt wird

N wie NÖ. Beliebtestes Kfz-Kennzeichen des Landkreises. Auch im südlichen Landkreis nachgefragt, vor allem bei türkischen Mitbürgern, die DON nicht sonderlich mögen. Kein Wunder, bedeutet don doch im Türkischen Unterhose.

O wie Oettingen. Die zweitgrößte Stadt unseres Verbreitungsgebiets überträgt bei der Kommunalwahl einem jungen SPD-Mann viel Verantwortung. Thomas Heydecker wird mit am Wahltag noch 33 Jahren zum Bürgermeister gewählt und damit auserkoren, Millionenprojekte wie die Sanierung der Krone erfolgreich zu managen. Gelingt ihm bislang gut, von jugendlichem Leichtsinn oder Übermut ist nichts zu spüren.

P wie Pop-up. In der ursprünglichen Bedeutung vor allem Werbung in einem sich neu öffnenden Browserfenster im Internet, wird das Trendwort mittlerweile auch für zeitlich begrenzte Shops oder Projekte verwendet. Der Hirschgarten in Nördlingen war sozusagen ein Pop-up-Biergarten.

Q wie Quarantäne. Folge von C. Wird von den Gesundheitsbehörden angeordnet, um niemand anzustecken. Ist wie Hausarrest, aber ohne strafenden Charakter. Entschleunigt oder langweilt, je nach vorheriger Beanspruchung.

R wie Rieser Nachrichten. Alles andere als ein Pop-up-Medi-um. Seit 1948 verlässliche Tageszeitung der Region mit enger Bindung zu den Lesern. Gibt Orientierung und liefert Information auch in schweren Zeiten wie der Corona-Pandemie, sagt unser Chefredakteur.

S wie Sener Sahin. Soll Bürgermeisterkandidat der CSU in Wallerstein werden, zieht aber seine Bewerbung zurück, als er Widerstand wegen seines muslimischen Glaubens spürt. Die Geschichte, über die die Rieser Nachrichten im Januar als erste Zeitung berichten, macht Schlagzeilen im gesamten deutschen Blätterwald und darüber hinaus.

Telefonkonferenzen bestimmten das Jahr 2020

T wie Telefonkonferenz ist der kleine Bruder vom Homeoffice. Wichtig in Zeiten der Kontaktvermeidung. Funktioniert mit Video, so lange die Leitung mitmacht, was im Ries nicht überall und immer der Fall ist. Werden Telekom oder Vodafone aber natürlich nie zugeben...

U wie Umleitung. Unbeliebtestes Verkehrsschild vor allem bei motorisierten Verkehrsteilnehmern. Taucht im Ries oft völlig unvermittelt in der Urlaubszeit auf und dann auch noch in größeren Mengen. Oft Ursache (manchmal auch Ausrede) für Unpünktlichkeit.

V wie Volontär. Volontariat wird die Ausbildung zum Redakteur genannt, die Auszubildenden heißen Volontäre. Bei den R wie Rieser Nachrichten haben heuer mit David Holzapfel, Christof Paulus und Jan-Luc Treumann gleich drei Volontäre zur journalistischen Vielfalt der Tageszeitung beigetragen.

W wie Wittner. Bislang Nördlingens Tourismus-Chef, wird der 37-Jährige in der Stichwahl am 29. März mit deutlichem Vorsprung zum neuen Oberbürgermeister gewählt. Muss sich jetzt mit Dingen wie E, H oder I beschäftigen. Hat Führungspositionen in der Verwaltung neu besetzt, zum Beispiel mit W wie Wizinger den Amtsleiter für Tourismus und Veranstaltungen.

X wie XCYDE Angels. Sonst in solchen alphabetischen Zusammenstellungen schwer zu besetzender Buchstabe. Einfacher, seit die Leipheimer Experten für Digitalisierung sowie Augmented und Virtual Reality Hauptsponsor der Nördlinger Bundesliga-Basketballerinnen sind.

Y wie Yassas. Normalerweise gleiches Problem wie bei X. Seit ein griechisches Restaurant in der Baldinger Straße in Nördlingen so heißt, wächst auch die Neugier, was das Wort bedeutet.Wir klären auf: Das griechische Yassas heißt in etwa „Hallo“ und wird vor allem bei der Begrüßung von fremden oder älteren Personen verwendet.

Z wie Zwingerclub. Neu kreierte Veranstaltungsreihe im Ochsenzwinger. Von Burlesque bis Burger, von Poetry Slam bis Pizza (pardon Fladen). Schönes Kontrastprogramm zu B wie Biergärten.

