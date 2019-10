Nördlingen will Fairtrade-Stadt werden

Plus Als Aushängeschild soll im Büro von Hermann Faul nur noch fair gehandelter Kaffee getrunken werden. Diese Kriterien müssen noch erfüllt werden.

Oberbürgermeister Herrmann Faul trinkt nur noch fair gehandelten Kaffee. Und das hat nichts damit zu tun, dass Faul vielleicht zu seinem 70. Geburtstag am Sonntag Kaffee geschenkt bekam. Es ist ein offizieller Beschluss des Haupt- und Verwaltungsausschusses im Nördlinger Stadtrat, dass quasi als Aushängeschild für eine künftige Fairtrade-Stadt Nördlingen im Büro des Stadtoberhauptes sowie in den Rats- und Ausschuss-Sitzungen fair gehandelte Produkte wie Säfte und Kaffee ausgeschenkt werden.

Zu dem einstimmig gefällten Beschluss gehört auch, dass Nördlingen anlässlich der internationalen Kampagne von „Trans Fair“ den Titel „Fairtrade-Town“ anstreben und einen entsprechenden Arbeitskreis gründen soll. Pressesprecher Rudi Scherer gab einen konkreten Überblick der Kampagne: Im Juni gehörten 596 Schulen, 27 Universitäten und 604 Städte im Bundesgebiet zu dem Verbund, darunter auch Donauwörth und Oettingen.

Fairtrade-Stadt: Fünf Kriterien müssen erfüllt werden

Es gelte, fünf Kriterien zu erfüllen, um dabei zu sein: Erstens ist ein Ratsbeschluss nötig, der noch in der Sitzung erfolgte. Zweitens muss eine Steuerungsgruppe gegründet werden. Dazu zählt beispielsweise in Donauwörth der evangelische Dekan, eine Vertreterin von Stadt und City-Initiative, ein Vertreter der Stiftung St. Johannes, Vertreter des Weltladens und des Vereins „Solidarität für eine Welt“ sowie ein Vertreter des Donauwörther Gymnasiums. Mögliche Parallelen für Nördlingen werden daraus deutlich, unter anderem könne man auch Firmenvertreter dazu nehmen, so Scherer. Das Gremium solle im Kern Schwerpunkte für den fairen Handel vor Ort setzen, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit organisieren, koordinieren und den Informationsaustausch unter allen Beteiligten sicherstellen.

Das dritte Kriterium stellen die Produkte dar, die mindestens in vier Geschäften, zwei Gastronomie-Betrieben, einer Schule und einem Verein angeboten oder verkauft werden sollen. Das vierte Kriterium umfasst eine breite Aufstellung aus der Gesellschaft und fünftens muss die Fairtrade-Stadt über Medien und Öffentlichkeitsarbeit kommuniziert werden. Laut Stadtrat Thomas Knie (CSU) sei die Fairtrade Town die logische Fortschreibung verschiedener Aktivitäten in dieser Richtung, die in Nördlingen schon stattfinden. Helmut Beyschlag (PWG) sagte: „Wenn man die unwürdigen Bedingungen bei der Produktherstellung sieht und die Sonntagsreden zur Nachhaltigkeit hört, muss man dabei sein.“

Wolfgang Goschenhofer (Grüne) zeigte sich fast schon verblüfft über dieses Signal der Stadt: „Sie kamen einem Grünen-Antrag zuvor.“ Markus Landenberger-Schneider (CSU) ließ anklingen, dass es nicht nur bei Symbolpolitik bleiben solle: „Für Kaffee im Büro des Oberbürgermeisters braucht man keine eigene Kommission.“ Er regte an, bei anderen Fairtrade-Städten konkrete Anregungen einzuholen, was man effektiv zu der Kampagne beitragen könne.

Laut Rita Ortler (SPD) sei es eigentlich beschämend, dass man fairen Handel dermaßen propagieren müsse, weil die Menschen im Wohlstand immer noch auf den billigsten Preis schauen. Ortler und Gudrun Gebert-Löfflad (Stadtteilliste) sprachen sich für eine Vernetzung von regionalen und Fairtrade-Produkten aus. Maximiliane Böckh (CSU) regte die Kooperation zwischen THG und einer anderen Schule im Fairtrade-Verbund an, Sonja Kuban (Frauenliste) hob den Passus der breiten gesellschaftlichen Aufstellung bei der Umsetzung des Konzepts heraus.